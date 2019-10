Alerta en varios estados por robo de cianuro en Edomex

El material es tóxico, puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se absorbe por la piel u ojos.

De encontrarlo aléjate y repórtalo al #911 o a #ProtecciónCivil de tu localidad. pic.twitter.com/HwcGGSJ8KG — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 24 de octubre de 2019

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, alertó a las Unidades de Protección Civil de varios estados, por elde la marca Hyundai, de 3 ejes, modelo 1989, placa 696 WA7, de color blanco que almacenaen forma sólida.La unidad fue sustraída este 23 de octubre, aproximadamente a las 02:00 horas en el kilómetro 107 de la, a la altura del municipio de Jilotepec, Estado de México y tenía como destino el municipio deLos estados con alerta por el robo del cilindro son:• Ciudad de México• Guanajuato• Hidalgo• Michoacán• Guerrero• Morelos• Puebla• Querétaro• TlaxcalaJunto con el cilindro, también se llevaron un tracto camión Kenworth, año 2019, placas 02 AK 7S y número económico P-01; la unidad es de color blanco, el isotanque color blanco y tiene un marco color vino que lo protege.La dependencia recomendó a las autoridades estatales de Protección Civil, implementar acciones preventivas de protección a la población ya que el nivel de riesgo por contacto con el producto del isotanque es alto por tóxico y puede ser fatal si se inhala, se ingiere o se absorbe por la piel u ojos.En caso de ubicar el isotanque: No se deberá manipular, es necesario alejarse de inmediato del mismo y dar aviso a las autoridades.Se puede notificar el hallazgo a los números:• En emergencias al 911• Al 722 480 9895 de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de México• Al 55 5539 6247 o 55 3233 1283 de la empresa Transportes Especializados SEGUTAL• 800 00 413 00 y 55 5128 0000, extensiones 37807 a 37812 del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección CivilLos efectos nocivos para la salud ante la incorrecta manipulación del isotanque son:Polvo cristalino, blanco delicuescente. El producto ataca con rapidez los tejidos orgánicos. Si existe exposición crónica, hay efectos de largo plazo.Respirar cianuro de sodio puede irritar la nariz, la garganta y los pulmones, causando tos, respiración con silbido o falta de aire. La alta exposición puede causar dolor de cabeza, mareo, latidos rápidos e incluso pérdida conocimiento y muerte.Altamente tóxico Corrosivo para el tracto gastro-intestinal con ardor en la boca y el esófago, y dolor abdominal. Dosis más elevadas pueden producir pérdida repentina de la conciencia, paro del sistema respiratorio y muerte.Es corrosivo y puede causar daños permanentes e irreversibles.Irritación lagrimeo o dificultades para ver.Puede producir cáncer o riesgos para la reproducción.Las principales medidas de primeros auxilios en caso de tener contacto con el isotanque son:Enjuague inmediatamente con abundante agua por un mínimo de 15 minutos, levantando en forma periódica los parpados superiores en inferiores.Lave la piel inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 30 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados bajo la ducha. Si la irritación persiste repetir el lavado. Busque atención médica inmediata.Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, suministrar oxígeno. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial (evitar el método boca a boca). Mantener a la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención medica inmediatamente.Si se ingiere, suministrar el antídoto y administrar oxígeno por arriba. Si el paciente está consciente, inmediatamente darle papilla de carbón activado. No dar nada por boca a una persona inconsciente. No inducir el vómito ya que podría interferir con el uso de reanimación.