Alerta EU por este virus en tomate mexicano

"Necesitamos que el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) intensifique, inicie rastreos a los productores mexicanos y cumpla con su responsabilidad de proteger a los productores y consumidores estadounidenses", exhortó.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (por sus siglas en inglés)que se exportan adel tomate que aunque no afecta la salud humana, puede causar daños severos en tomates y pimientos, además de una pérdida de entre el 30 y 70 por ciento del rendimiento del tomate en las plantas.El Departamento aseveró que el virus es una preocupación para los minoristas de comestibles en EU porque hace que la fruta infectada sea menos deseable para los consumidores, lo que puede afectar gravemente a su industria nacional del tomate., Nicole Fried, dijo que los tomates cultivados en México que portan el virus de la fruta rugosa del tomate son una seria amenaza para Florida, que es el principal productor de tomates en el país con una industria de 262 millones de dólares en el estado., insistió en que Florida, añadió que la propagación de este virus causaría serias pérdidas económicas para los productores de tomate del estado, por lo que pidió continuar con la vigilancia hecha por el FDACS para detectarlo.El FDACS alentó a los consumidores a seleccionar alimentos que lleven el logotipo "Fresh From Florida" y que no opten por los tomates importados de México.