Alerta Moreno por persecución política

Ciudad de México.- El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que sería lamentable que la actual administración federal utilizara las instituciones para perseguir a sus críticos.



En entrevista, el ex Gobernador de Campeche lamentó la filtración de la indagatoria en su contra a los medios de comunicación. No obstante, se dijo listo para enfrentar el proceso y afirmó que seguirá siendo crítico al actual Gobierno.



"Nosotros estamos listos para eso y para más, lo que sí les puedo decir es que no nos van a callar; nosotros vamos a levantar la voz, nosotros tenemos firmeza y tenemos carácter, vamos a ir hacia adelante, estamos en un México democrático, y sería preocupante que hoy por diferir, por pensar diferente del Gobierno de la República, haya una persecución", expresó.



El presidente nacional del tricolor se pronunció por que se resuelva la indagatoria en su contra, la cual derivó de una denuncia interpuesta por el ex Gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz.



"Nosotros estamos a favor de la total transparencia y que se esclarezcan todas las denuncias que haya, pero lo que preocupa son las filtraciones, porque eso puede hacer que cualquier carpeta de investigación se caiga en un futuro. Necesitamos responsabilidad, fortalecer las instituciones y sería lamentable, preocupante y trágico que un Gobierno que hoy pretende darse el compromiso de la transparencia y de la rendición de cuentas pretenda utilizar las instituciones de este país para la persecución política", reiteró.



REFORMA dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en contra de Moreno por presunto enriquecimiento ilícito, exhibido en la adquisición de 16 inmuebles en Campeche, entidad de la que fue Gobernador.



Por la tarde, Moreno agradeció al ex Presidente Vicente Fox su solidaridad, luego de que este calificara como un "calambre" la indagatoria en su contra.



"Sr. Vicente Fox, en el PRI seguiremos siendo Oposición firme, combativa y crítica. Le agradezco su mención e interés. No tenga duda que nuestro partido defenderá las libertades por las que hemos luchado en favor de México. Listos para reunirnos", escribió en su cuenta de Twitter.



Moreno calificó al panista como un mexicano comprometido con la participación y la democracia. Informó que no ha sostenido reunión alguna con él, luego de que ayer llamó a la Oposición a conformar un frente opositor al Presidente Andrés Manuel López Obrador.