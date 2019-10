Alerta por detención de maestro de Música, labora en varias escuelas de Saltillo

Por: Diana Rodríguez | Rosalío González



Saltillo, Coah.- A raíz de las detenciones de Servando N. y Gerardo N., quiénes son investigados por un presunto caso de abuso sexual al interior del jardín de niños Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, padres de familia de otros jardines de niños donde labora el profesor de Música se mantienen en alerta.



Al menos cuatro de los jardines de niños y una secundaria donde el profesor impartía clases de Música, se logró constatar que en algunos los padres desconocían la situación jurídica del docente y en otros la preocupación estaba latente.



“Los papás estamos un tanto preocupados por la situación, sabemos que a lo mejor no ha pasado nada, porque no hemos visto nada extraño… Pedimos a la Secretaría que vengan y nos den una asesoría, digan cuáles son los pasos que se puede llevar en el kínder, que es uno donde trabajaba”, señaló una de las madres de familia.



En otro centro educativo, se les pidió a los padres de familia que permanecieran algunos minutos a la hora de entrada, para informarles del caso y de las acciones preventivas que se aplicarían.



“Nos sentimos tranquilas, porque nos están dando la cara a nosotros... Hablando honesto, no ha pasado nada, porque la directora y maestras de aquí siempre han estado al tanto de nuestros niños y ya somos de años aquí con ellas”, indicó otra madre de familia del jardín ubicado en la colonia Herradura.



Por su parte, una de las docentes en otro centro educativo, señaló que hasta el momento no ha habido alguna inquietud de los padres, y en el caso del profesor al impartir sus clases en esa institución siempre contó con la presencia de la maestra titular.



“La verdad es muy amable, muy atento, nunca hizo una propuesta indecorosa, nunca una falta de respeto, no se le veía ser un señor grosero, morboso”, declaró una docente.



Además de las clases en los preescolares, Gerardo N. impartía clases a jóvenes en un centro religioso. “Nosotros sabemos viene desde hace 4 años a dar clases, no le conocíamos nada así”, señaló una trabajadora.



Mientras tanto, continúa el proceso judicial y las indagatorias por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado y en las oficinas de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), ayer se emitieron más de 60 citatorios para que declararan a niños de segundo y tercer grado del jardín de niños Guadalupe Borja.



De acuerdo con familias que asistieron a los citatorios, los niños son acompañados por sicólogos y personal especializado para poder obtener de ellos información y darles un trato adecuado.