Alessandra revela que siente ‘celos’ de Camila Cabello

Ciudad de México.- Luego de que Camila Cabello s e declarara fan del trabajo del productor, actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, existió un breve reencuentro entre el humorista y la actriz Consuelo Duval, los protagonistas del popular programa La familia P.Luche, pero ahí no paró el asunto, ahora, Alessandra Rosaldo confiesa que su marido se ha mensajeado con la joven cantante.



Ante las cámaras de Ventaneando, la esposa de Eugenio Derbez compartió con gusto dicha información y reconoció que aunque siente celos, no es por algún tema de desconfianza en su pareja sino por la celebridad de quien se trata.



“Sí han estado en contacto, ya hasta se mensajean, y yo así de ‘¿me explicas?’ y me da celo como de es Camila Cabello y le está mandando mensajes a mi marido, pero está muy bien que haya algo padre ahí”.



De hecho, Alessandra está tan segura de la nueva amistad de su marido que hasta está pensando en cómo ‘sacarle provecho’, “ojalá que gracias a Eugenio Derbez exista un dueto de Sentidos Opuestos y Camila Cabello, gracias a Eugenio”, bromeó la vocalista del exitoso dueto pop que muy pronto estará de regreso en los escenarios.







Sobre el reencuentro del duo, Alessandra anunció su regreso el 24 de septiembre y de que presentara el nuevo sencillo del dueto, “Hijo de la Luna”, este 7 de noviembre Sentidos Opuestos se presentó de nuevo como dueto en el Foro Totalplay y el 28 volverán a actuar como parte de la gira 90’s Pop Tour.



“Ya empiezo a sentir la adrenalina y los nervios, ¡qué emoción! Y esta semana quiero compartir con ustedes un sueño de toda mi vida que por fin hice realidad a lado de mi adorado flaco @chacho_gaytan. Gracias flaquito por concederme el privilegio de grabar esta canción, fue un hermoso momento que jamás voy a olvidar”, escribió la cantante.