Alexander Acha apoya campaña a favor de la vida

“Debemos generar comunidad y bienestar más allá de nosotros mismos y nosotros, como figuras públicas, tenemos el compromiso de intentar cambiar la sociedad para mejorar”, señaló Acha en entrevista.

“Eso fue un chisme, no hay que creer todo. Ahora mismo estamos colaborando en un proyecto musical que pronto escucharán”, dijo Alexander, quien un tanto molesto señaló que hay que regular las leyes, porque no se puede difamar o asegurar algo sin pruebas.



El cantautorse pronunció a favor de la vida, ye informen antes de tomar cualquier decisión.Desde hace tiempo, Acha colabora con la campaña “La vida por delante”, cuyo objetivo es orientar a las mujeres durante el embarazo inesperado y que el aborto solo se tome como última alternativa.de “Te amo”sobre la importancia de la vida desde su gestación, “creo que necesario hablar sobre esos temas en la actualidad y no tomar decisiones de manera ligera”.Explicó que apoya esta campaña porque está a favor de la vida, además de considerar que es lo justo y lo lógico, “sin importar la religión o creencia hay que promover el respeto y tratar de informar de manera correcta a quien lo necesita”.Por otra parte, el cantantedebido a un supuesto fraude y abuso de confianza. Alexander y su padre, el cantante Emmanuel, invirtieron en la cinta “Little boy”, por la que se especula existen fricciones.Comentó que en los medios de comunicación no se tendrían que exponer cantidades de dinero para destacar una nota, “esto solo debería ser para los funcionarios públicos, porque es dinero del pueblo. Hoy en día vivimos mucha inseguridad y deberíamos ser mesurados con esos temas”.Finalmente, el intérprete agregó que, por lo que los comentarios malintencionados no los toman en cuenta. “Quienes nos conocen saben cómo somos”, aseveró.