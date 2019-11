Alexandra Haas dejará la presidencia del Conapred

“Estaré siempre dispuesta a trabajar por la igualdad y la no discriminación y a colaborar en construir el país que merecemos y podemos ser”, dijo la aún presidenta del Conapred ante la Junta de Gobierno.

Muchísimas gracias a la Secretaria @M_OlgaSCordero y al Subsecretario @A_Encinas_R por haberme permitido colaborar con ellos como Presidenta del @CONAPRED. Concluyo mi periodo pero continuo cerca y comprometida con la igualdad. https://t.co/5lmXXYpvJZ — alexandra haas (@ahaasp) November 9, 2019

terminará elsu labor como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de que tomó la decisión, por razones personales y familiares, de no buscar un segundo periodo.Haas Paciuc, en la última Junta de Gobierno de este Consejo, dijo: “me voy orgullosa y agradecida por haber podido conducir, con un equipo de enorme capacidad y compromiso, a una institución tan importante para el país como el Conapred“.Indicó que deja una institución sólida y quien tome la rienda delpodrá desarrollar laTambién agradeció a la secretaria de Gobernación,, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,, su apoyo incondicional y reconoció que hoy los valores del Conapred coinciden plenamente con los de la actual administración.A su vez Sánchez Cordero le expresó que el Conapred ha demostrado durante estos años que se puede lograr mucho cuando se tienen las capacidades y la voluntad, “y así lo has hecho, has luchado por la igualdad de todas las personas y durante tu gestión has combatido la discriminación de una forma impresionante”.En ese contexto, Sánchez Cordero subrayó que desde la Secretaría de Gobernación se impulsará, en compañía del Conapred, la, que materializa la lucha por la igualdad en políticas públicas concretas, viables y basadas en información rigurosa que el propio Conapred ha desarrollado durante la gestión de Alexandra Haas.