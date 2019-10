Alistan inspección a ferias tras accidente en Chapultepec

Luego del accidente en un juego de la, que dejó dos muertos y dos lesionadas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alista, señaló su titular, Miryam Urzúa.La funcionaria puntualizó que los primeros avances de la revisión a los parques, como, así como a alrededor de, deberán estar listos este año, con el fin de minimizar los riesgos para los usuarios, informóEn ese sentido, detalló que, de la mano de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (), se verificará si se cumplen lasy, de no ser así, realizarán un planteamiento concreto, para reforzar los protocolos de todos los parques de diversiones.Tras el análisis con ese organismo, expresó que buscarán a másen determinar si las normas locales son las adecuadas.“El Programa Interno deestaba actualizado, los seguros estaban al día, no había ningún problema y por tanto lo que se tiene que ver ahora es qué tipo de falla mecánica fue la que sucedió o algún otro problema que haya necesidad de investigar con mayor profundidad y eso lo está haciendo la fiscalía no es algo nuestro”, señaló.Por su parte, la Jefa de Gobierno,, informó que los peritajes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) continúan para deslindar responsabilidades administrativas y penales, y a partir del peritaje, ver cómo mejorar.“Ahora, ver cuál es la responsabilidad penal, administrativa y en todo caso si es necesario mejorar algunas normas, hacerlas y aprender de cómo se hace a nivel internacional con muchos de estos centros de diversiones, para poder tener, si es necesario, acciones todavía mejores”, aseguró Sheinbaum.La mandataria refirió que los centros de atracciones son importantes para la ciudad, pues además de ser lugares donde la gente se divierte, representan un lugar importante de turismo.Sobre los permisos de la feria, detalló que éstos deben estar en regla y son establecidos por la alcaldía, en este caso la de Miguel Hidalgo, para recibir la documentación correspondiente.Por separado, el alcalde de esa demarcación,, detalló que la Feria de Chapultepec presentó unel 30 de mayo pasado, mismo que será analizado por la PGJ.“Se generó una ruta de aportar todo a la Procuraduría para que deslinde responsabilidades, se informó que existe un programa de protección civil en el que se explica con claridad, quiénes, cómo y cuándo y establece el cronograma y el plan de mantenimiento de los juegos, y hay que ver hasta dónde está la responsabilidad puntual en el mantenimiento de los mismos”, dijo el alcalde.• Éstos son los posibles involucrados en el plan de protección civil de la Feria:• Supervisor técnico de operación del juego• Gerente de operación de las instalaciones• Personal responsable de supervisión