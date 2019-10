Allende requiere estímulos económicos: Lenin Pérez

Después de la masacre de Allende, lo que necesita el municipio, más allá de una disculpa pública, son apoyos económicos que contribuyan a la recomposición del tejido social, aseguró el diputado federal“No es suficiente las disculpas. Allende sigue reclamando ser incluido en la franja fronteriza, en los incentivos que anunció el Ejecutivo Federal y hasta la fecha no se le ha resuelto”.“Para resarcir la descomposición del tejido social, Allende y los municipios aledaños que vivieron esta tragedia, requieren hoy de recursos para poder verdaderamente reconstruir el dolor y el sufrimiento que vivieron cientos de coahuilenses en unas horas, en una desaparición brutal”.La petición la hizo a la secretaria de Gobernación,, durante la comparecencia de ésta en la Cámara de Diputados.Pérez Rivera agradeció que la funcionaria haya acudido al municipio para la ceremonia de disculpa pública por la masacre registrada ahí, un lugar “donde ha sucedido una de las tragedias más grandes de este país… sin embargo, no es suficiente las disculpas”.El legislador reclamó que, para el próximo año,, lo que rondaría el 40%, una terquedad que no es entendible ante la inseguridad que enfrenta el país.“El problema de la seguridad de nuestro país no se va a resolver de manera centralizada. Es desde el nivel municipal donde vamos a poder resolver, donde se encuentra el policía cotidianamente resolviendo y atendiendo en los barrios”.“Si le eliminamos los recursos del Fortaseg , si no se tiene capacitación, certificación policiaca, equipamiento, no va a poder la Guardia Nacional resolver el grave problema que vive México en este rubro”, alertó.El diputado federal también“Se salió con la suya. Se va a construir un muro, se está construyendo un muro y lo estamos pagando nosotros, lo estamos pagando con los impuestos de millones de mexicanos”.Ese muro, dijo, es lay que están violando derechos humanos.“Regiones del país están hoy en una situación crítica de inseguridad, pero hoy tenemos a la Guardia Nacional deteniendo a niños y mujeres, que eso no fue lo que autorizamos en la Cámara de Diputados”.“El problema no termina ahí. Desde Washington y la Ciudad de México se toman decisiones que, en, nos toca pagar los costos, con la llegada de miles de centroamericanos y extranjeros”.Hoy, los municipios enfrentan el problema y no hay presupuesto extraordinario para atenderlo.“Aplaudimos la fraternidad que el gobierno empuja para atender la pobreza y la desigualdad que se tiene en Centroamérica, pero también tenemos que atender el problema interno de nuestro país”.Añadió que Monclova también requiere el apoyo del Gobierno Federal para terminar con la incertidumbre en