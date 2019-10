Allí son jodidamente racistas: Dani Alves sobre París

España.- A pesar de que Alves estaba preparado para extender su estadía con el PSG, el ex jugador de Barcelona, ​​Juventus y Sevilla le dijo a GQ en Brasil su disgusto por su experiencia de la vida parisina y su preferencia por la vida que disfrutaba jugando en España.



"París es una ciudad estresante, no me gusta tanto", dijo Alves. "Si vas allí durante una semana, será el viaje de tu vida. Sin embargo, más que eso, te pone nervioso.



"Me recuerda un poco a Sao Paulo. Sin embargo, en París, son muy racistas. Mucho. No hicieron nada contra mí, ya que les hubiera dicho a dónde ir, pero lo vi con mi amigos."







Alves agregó dos títulos de la Ligue 1, una Coupe de France, una Coupe de la Ligue y dos Trophee des Champions a su impresionante colección de éxitos durante su tiempo con el PSG.



Aunque le dijo a ESPN FC su deseo de probar la "emocionante" Premier League en mayo, Alves finalmente optó por regresar a su hogar en Brasil con el club de su infancia Sao Paulo.



También fue elegido MVP en la Copa América de este verano cuando Brasil ganó el título en su tierra natal.



La oficina de turismo de París no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios en respuesta a los comentarios de Alves.