Almeyda feliz por interés

Monterrey, NL.- Al técnico Matías Almeyda lo pone feliz que se mencione su nombre para dirigir a los Rayados, pero no dio detalles sobre un eventual acercamiento del club regio.



El actual timonel del San José Earthquakes de la MLS se pronunció hoy sobre el supuesto interés del Monterrey durante una conferencia de prensa.



“Tengo amigos, tengo jugadores que he dirigido, tengo mucha gente que cuando salen temas así y el primero en enterarme (de los rumores) soy yo”, dijo hoy.



“Yo soy un agradecido con el futbol mexicano, es un futbol al que quiero, al que respeto y cada vez que se dice mi nombre me pone feliz, porque quiere decir que hemos dejado un lindo recuerdo, pero no tengo más nada que decir”.



Almeyda está cumpliendo su primer año de contrato con el club californiano.



Durante su paso por el Guadalajara fue campeón de Liga, de Copa, en dos ocasiones, y de la Liga de Campeones de la Concacaf, además de Supercopa.