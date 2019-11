Alumnos y padres de familia agreden a maestros

Saltillo, Coah.- En años recientes la figura del maestro ha sido desprestigiada y atacada; el fenómeno de la llamada “hiperpaternidad” o sobreprotección de los hijos se ha convertido en uno de los principales problemas, por los cuales los padres y alumnos amenazan y agreden a los docentes.



“Las agresiones contra profesores se han incrementado de forma dramática, desde mensajes violentos y amenazas a través de redes sociales, hasta agresiones físicas y materiales como golpes, insultos y ataques contra la propiedad, como sus autos”, informó la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda.



Son situaciones que los maestros enfrentan diariamente sobre todo en zonas de marginación y de alto grado de conflictividad, y que vulneran su autoridad dentro del aula.



“Tales situaciones afectan de manera muy negativa no solo al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también al profesorado, pues esa conflictividad llega a alcanzar cotas de la violencia real, de alta intensidad, que es necesario atender, si de verdad queremos mejorar el nivel educativo de este país”.



Es cierto, dijo, que existen maestros que abusan de su poder para humillar y maltratar a los alumnos, sin embargo y afortunadamente, estos no constituyen la regla sino la excepción.



Por lo general, los maestros son personas éticas, comprometidas con la enseñanza de sus alumnos y, a pesar de ser buenos en su trabajo, son víctimas de acoso constante por parte de padres de familia, de otros maestros, directivos y por parte de sus propios alumnos, generando problemas de ansiedad, depresión y desánimo.



Ramírez Pineda propone adiciones a la Ley Estatal de Educación que fomenten medidas de protección para alumnos, docentes, trabajadores manuales, administrativos y directivos, a fin de preservar su integridad física, emocional, sicológica y social.



También, para detectar y prevenir conductas violentas que atenten contra los alumnos.



Se pretende, evitar situaciones que afecten el desarrollo de la tarea educativa, la convivencia sana y armoniosa, sobre una base de respeto y dignidad.



Asimismo, impulsar en los educandos, madres y padres de familia una cultura de paz, a través de técnicas de mediación y prácticas restaurativas para solucionar conflictos.



En este sentido, se obliga a madres y padres de familia a respetar al personal escolar y no incitar a problemas por cuestiones de inconformidad y desacuerdo, y no utilizar métodos que causen desprestigio a la institución y al personal.