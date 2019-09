Alza en precio de casetas, por inflación: AMLO

Luego del aumento en el precio en, el Presidentedijo que el incremento radica de conformidad con la inflación."La información que tengo es que, es decir, que eso fue lo que hicieron, aumentar en el caso dela tarifa de acuerdo a la inflación", comentó en conferencia matutina.Sin embargo, mencionó que si el aumento fue mayor al de la inflación, éste debe corregirse, ya que, dijo, se comprometió a no aumentar los precios en términos reales."Los contrario sería bajar la tarifa y yo no me comprometí a eso, me comprometí a que no aumentarían en términos reales", refirió.El Jefe del Ejecutivo también comentó que conoce la historia en cuanto a costos de la autopista de Acapulco y consideró que es, así como la que tiene un trayecto de Mazatlán a Durango."El costo de las carreteras en el periodo neoliberal es un tema para investigación sobre obras públicas y corrupción en México. Esala rescataron en el, venían creo que 400 millones de dólares de rescate y gentilmente les dieron 700 millones de dólares, entonces a la empresa, y se convirtió en un barril sin fondo", comentó.El pasado 15 de septiembre, Capufe aplicó un aumento en el peaje de las casetas de la autopista México-Acapulco.Ahora los automovilistas pagan 573 pesos por las cinco casetas que hay en esta carretera, lo que representó un incremento de 3.24 por ciento, según una notificación del Banco Nacional de Obras (Banobras).