Amagan con captura de camarón en hábitat de vaquita marina

Ciudad de México.- Pescadores del hábitat de la vaquita marina, tanto de San Felipe, Baja California como del Golfo de Santa Clara, Sonora enviaron cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle que el próximo 24 de septiembre, al iniciar la temporada de camarón, regresarán al mar con sus redes tradicionales, en una región que se encuentra en veda desde mayo de 2015.



Las comunidades y cooperativas pesqueras acusaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de no dejarles otra alternativa.



Ramón Franco Díaz, presidente del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Ribereñas "Andrés Rubio Castro", señaló que esta decisión se tomó entre todos sus agremiados "por necesidad" y porque las familias necesitan comer, ya que se encuentran en "total estado de indefensión", luego de que desde diciembre, el gobierno federal decidió retirarles la compensación económica que recibía cada mes.



"Es por eso que le hago saber que esta decisión que se acordó ES POR NECESIDAD, porque esta comunidad que se encuentra ubicada dentro de una reserva federal, tiene nueve meses sin apoyo económico, sin poder pescar y sin tener métodos ni artes de pesca sustentables", manifestó.



El líder de los pescadores de San Felipe destacó que las labores se realizarán fuera del polígono de protección de la vaquita, con el fin de respetar y cuidar al mamífero marino en mayor peligro del mundo.



Por su parte, Carlos Alberto Tirado, presidente del Consejo de Administración de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas Pescadores de la Reserva de la Biosfera pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador gire sus instrucciones a quien corresponda para que autorice una red de línea modificada conocida como Tendal Camaronero, de 600 metros de longitud y luz de malla de menos de tres pulgadas, que supuestamente es más selectiva, operable, rentable y que no mataría a la vaquita marina.



"En caso de no nos sea autorizado el Tendal Camaronero, la opción más viable será que se implemente nuevamente la modalidad de compensaciones, con lo que la anterior administración federal nos prohibió salir vía la pesca", indicó.



El representante de los pescadores del Golfo de Santa Clara agregó que están comprometidos como en ningún otro lugar del país con la política del gobierno para proteger y conservar a la vaquita marina, "sólo que vemos con mucha frustración y enojo que somos los únicos a los que se nos está afectando con las medidas implementadas, ya que mientras la pesca ilegal se ha adueñado del mar, los pescadores organizados sólo recibimos largas a la solución de este enorme problema".