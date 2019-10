Amagan con matar civiles si no soltaban a hijo de ‘El Chapo’

Saltillo, Coah.- El cartel de Sinaloa no dudó en mostrar todo su poder para liberar a Ovidio Guzmán al encerrar a la población civil en centros comerciales y centros de trabajo y amenazar con una matanza de civiles.



La amenaza fue palpable y real según testigos y fue lo que motivó al Gabinete de Seguridad para liberar a las cuatro las personas retenidas junto con Ovidio Guzmán en una vivienda donde se encontraban retenidos por elementos militares.



Hoy las páginas de los medios estarían hablando de masacres masivas por diversos puntos de Culiacán.



El General Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dijo que los motivos reales que generaron el operativo no fueron circunstanciales sino que la decisión de captura contra Ovidio Guzmán era en apego a una orden de aprehensión con fines de extradición, subrayó que la acción fue directa para capturarlo en un domicilio donde se encontraba y de desató el enfrentamiento.



Sin embargo, aceptó que hubo fallas con el afán de obtener resultados positivos dijo que se actuó sin planeación y falta de previsión sobre la capacidad de respuesta de la organización criminal de Guzmán. Dijo que no hubo consenso de Gabinete de Seguridad en estas acciones. Explicó que las acciones contra Ovidio Guzmán fueron accionadas por la policía ministerial militar y la división antidrogas de la extinta policía federal y hoy Guardia Nacional en total eran 35 elementos.