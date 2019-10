Amagan empresas con suspender inversiones en Coahuila

“Hay varias empresas que están amenazando con suspender la inversión; es un tema del Gobierno federal que nosotros estamos trabajando por aparte, para que no suceda o nos afecte lo menos en Coahuila”, precisó.



“Lo que cuidamos es no tener una disminución (en la plantilla laboral de las empresas); Coahuila sigue generando empleos; estuvimos en Torreón el lunes anunciando 2 mil 500 empleos más; vamos a tener mil 500 empleos más en Torreón, cerca de 4 mil en Saltillo y 2 mil más en la Región Centro, en Monclova. Ningún proyecto de inversión está cancelado, los proyectos en puerta para este año siguen en pie, en marcha y entre este año y el siguiente esperamos concretarlos”, aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



En Coahuila hay empresas que revisan la suspensión de inversiones para proyectos de ampliación de sus plantas, ante la, admitió el gobernadorSin precisar los nombres de las compañías, ni las políticas públicas de las que se quejan, dijo que las empresasDescartó que en esas empresas estén en puerta recortes de personal.El año pasado, Coahuila recibió 2 mil 737.2 millones de dólares de, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, y la expectativa de laes cerrar 2019 con 3 mil millones.En generación de empleos, la meta es rebasar las 40 mil plazas laborales.Recordó que en el inicio de 2019 “la aspiración era no perder empleos, (pero) creo que vamos ganando y al final de año espero que tengamos mejores números. No es la constante en el país; hay muchas regiones en las cuales se están perdiendo empleos, mientras aquí tenemos crecimiento al que se le sigue apostando para mantener la inversión el año entrante”.Rechazó el Mandatario estatal la eventual nacionalización de vehículos de procedencia extranjera, pues afectaría la producción de automóviles y en Coahuila la economía depende en buena medida de armadoras comoy sus proveedoras.Riquelme Solís también se refirió a la manifestación de alcaldes en Palacio Nacional, para solicitar audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador., sostuvo.Miguel Ángel Riquelme fustigó la decisión de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Hacienda para incorporar alel incremento a los gravámenes por el uso de agua para fines agropecuarios.“Es fatal, no sé en qué están pensando, es algo que deteriora más la producción del campo. Se da en muy malos momentos, espero que esa discusión pueda llegar a buen término; es algo que afectará la producción agrícola y nuestra aportación al país; es una parte importante del PIB en nuestra economía. Ya escuché amenazas de productores, empresarios y sin lugar a dudas no son tiempos de gravar más a los productores del campo”, consideró.