Amber Heard reta a Instagram con foto que muestra un pecho desnudo

“En honor a las directrices comunitarias rigurosas y equitativas de Instagram en contra de mostrar el pezón femenino y dado que el mío disfrutó brevemente del privilegio que se les otorga a mis homólogos masculinos... He decidido rendir homenaje reemplazándolo con una imagen que cumplía con las estrictas directrices de desnudez y políticas de género tan cuidadosas", escribió Heard en la nueva publicación.



“Mira mis historias para votar qué versión prefieres... ¡Y gracias, Instagram!", sentenció.



“Es algo extraño para un artista, especialmente uno de mi generación que no creció con las redes sociales. Cuando estás en el ojo público te acostumbras a ser ferozmente protector de tu imagen y tu vida privada", explicó.



“Sabemos que hay momentos en que las personas quieren compartir imágenes de desnudos que sean de naturaleza artística o creativa, pero por una variedad de razones no permitimos la desnudez en Instagram", dictan desde la plataforma.



El pasado mes de septiembre, Amber Heard compartió en Instagram una foto tomada para una entrevista con la revista Interview. En la imagen, Heard llevaba solo una chamarra que dejaba a la vista uno de sus pezones, por lo que la red social bloqueó la foto alegando que violaba las normas de la comunidad. El pezón femenino es censurado a menudo en la plataforma, algo que no ocurre en el caso masculino.Para ilustrar esta desigualdad, la actriz ha compartido una fotografía editada de su compañero de Aquaman,. En ella, el actor también tiene el pezón a la vista, pero sin embargo la publicación no ha sido eliminada.En la entrevista que acompañaba a la foto bloqueada, Heard reflexionó sobre el peso de ser una figura pública y su exposición en Internet.De acuerdo con las normas de Instagram, la plataforma no "permite la desnudez", incluidas "algunas fotos de pezones femeninos", pero no menciona los pezones masculinos.