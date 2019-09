¿Amenaza? Duarte manda ‘saludos cordiales’ a periodista desde prisión

La periodista veracruzana,quien ha cubierto la fuente judicial en ese estado desde hace varios años y fue bloqueada por la administración dese dijo sorprendida por “el saludo” que le envió desde prisión el ex gobernador, al publicar en redes sociales una foto en donde ella aparece junto al ex fiscal Jorge Winckler.En entrevista conpara, la periodista precisó que, de acuerdo a sus investigaciones, Duarte de Ochoa “lleva en su haber la muerte de 21 periodistas veracruzanos”.Me sorprendió por muchos temas. De entrada, Javier Duarte lleva en su haber la muerte de 21 periodistas veracruzanos. Otra cosa que me pareció bastante curiosa es que hace ocho años me había impuesto un bloqueo en sus redes sociales justamente por la crítica que yo he realizado a su gestión”, señaló.Precisó que se le “hizo bastante curioso que colgara una fotografía en donde se me ve a mi, a otro periodista y aly pusiera esto de ‘saludos cordiales’, que de saludos cordiales yo no le encuentro nada. No hay ninguna posibilidad de un saludo cordial viniendo de alguien como Javier Duarte de Ochoa”, afirmó.Gabriela Razgado consideró como una amenaza a ella y a su familia esta publicación y denunció que, si les llegara a ocurrir algo, los responsables serán el ex gobernador Duarte de Ochoa y el actualLa periodista afirmó que “un delincuente como él (Javier Duarte), twitteando esas cosas sobre periodistas se me hace una clara amenaza, un claro intento de intimidación”.Aseguró que por esta razón “el día de ayer me manifesté al respecto y señalé que él es responsable de lo que me ocurra a mí y a mi familia, además del Gobierno del estado de Veracruz”, al afirmar que en el estado “saben perfectamente lo que ha estado ocurriendo conmigo”, enfatizó.