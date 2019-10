Amenaza Trump con demandar a CNN

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con demandar a CNN, medio al que acusó de realizar una cobertura injusta desde que decidió lanzar su campaña por la Presidencia en 2016, mientras que la cadena de noticias calificó la advertencia como "un truco desesperado".



En una carta con fecha del 16 de octubre, pero divulgada hasta este viernes, los abogados de Trump y su equipo de campaña por la reelección advirtieron que demandarían a la cadena CNN, a la que calificaron como una red que falsamente se postula como una organización de noticias.



"Esto no es más que un truco desesperado de relaciones públicas y no merece una respuesta", manifestó un portavoz de CNN en un correo electrónico.



La misiva fue firmada por Charles Harder, quien ya ha enviado amenazas similares a otras empresas periodísticas en nombre del mandatario estadounidense.



El año pasado, Harder indicó que Trump podría tomar acciones legales contra el diario The New York Times, que publicó una investigación sobre el imperio comercial del mandatario, quien calificó a ese reporte como "altamente difamatorio".



La profesora de leyes de publicidad falsa en la Facultad de Derecho de Harvard, Rebecca Tushnet, descartó que Trump demande a CNN, tras considerar que no hay "mérito" en los argumentos expresados en su carta, reportó el servicio público de radio y televisión Voz de América.



El jefe de la Casa Blanca ha descalificado en varias ocasiones a CNN y a otros medios de comunicación, a los cuales ha señalado como "enemigos del pueblo" y divulgadores de "fake news" (noticias falsas).