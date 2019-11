Amenazan con tiroteo a Prepa Tec Santa Catarina

A nuestra comunidad: pic.twitter.com/JctZSjEmuu — PrepaTec en Monterrey (@PrepaTecMty) November 21, 2019

Después de una publicación en redes sociales sobre un escrito en un muro afuera de la Prepa TEC Santa Catarina, que, el inicio de clases luce con poca asistencia.Desde las 6:35 horas comenzaron a llegar los vehículos de estudiantes, académicos y camiones a las instalaciones de la prepa ubicadas en Morones Prieto y Francisco Villa, a la altura de la Colonia Jesús M. Garza.También por otro de los accesos de la Avenida Alfonso Reyes, donde había presencia de uniformados de la Policía de Santa Catarina.La amenaza con plumón y escrita en inglés, y que traducido al español dice: "Estoy deprimido, necesito ayuda, un tiroteo está cerca", trae debajo la fecha 21/11/2019.Según las investigaciones de Seguridad de Prepa TEC lo escribieron dos personas y concluyeron que no representaba ningún riesgo.Desde anoche se envió un comunicado de Prepa TEC que reforzarían la seguridad y que se iban a realizar las actividades de manera normal y si decidían no asistir no se les tomaría como falta su ausencia.Choferes que trasladan a estudiantes mencionan que de siete alumnos que trasladan sólo a uno llevaron al plantel.