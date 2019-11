Amenazan maestros con paro de labores

Piedras Negras, Coah.- Ante la falta de pago con rezago de hasta cinco meses, maestros podrían realizar paro de labores o realizar manifestaciones como cierre de escuelas, para lo que se pide comprensión de los padres de familia.



Arturo Legazpi, secretario regional de la sección V del SNTE, precisó que aún se tiene a 50 docentes en espera que se les retribuya el pago correspondiente, ya que existen casos hasta de cinco meses de atraso, por lo que para presionar a las autoridades pudieran tomar estas medidas.



Señaló que esta problemática se tiene desde el inicio del ciclo escolar, incluso desde el pasado, ya que hay retrasos desde mayo.





“A los compañeros se les ha estado pagando mediante nóminas extraordinarias y ordinarias, hay compañeros con adeudos desde el ciclo escolar pasado”, dijo.



“Lamentable, sabemos que en cualquier trabajo al siguiente día que no te llega el pago incurres como patrón en un delito”, subrayó.



Resaltó que ante esta situación se han tenido pláticas del SNTE con las autoridades educativas y se trabaja en la forma de agilizar los pagos y están saliendo, dado que hace como un mes se tenía un rezago de 200 o 300 pagos pendientes y con un número igual de maestros que estaban sin el sustento para sus familias.



“Esperemos que en nóminas extraordinarias que están por salir este lunes se regularice esta problemática que tenemos”, apuntó.



Indicó que se puso como fecha límite esta quincena con fecha 30 de noviembre, para empezar a realizar acciones como paro de labores y cierre de escuelas.



“Pedimos la comprensión de los padres de familia si llega a suceder”, enfatizó.



Subrayó que son maestros que en cinco meses no han recibido pago y no han faltado a clases, porque son profesores comprometidos que dan educación de calidad.



Precisó que el problema se tiene porque se asegura que el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo), a nivel federal centraliza pagos y que ellos no han emitido el pago por la actualización en el sistema, no obstante que se habló al FONE y ellos dicen que es cuestión del Gobierno del Estado que ya tiene el dinero y no lo ha dispersado.



“Estamos ahora sí que en estire y afloje con los dos lados”, apuntó.





