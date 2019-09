América vence a Chivas en debut de Fernando Tena

#ElResumen

- No hay juego más pasional en México que el, el partido de partidos, y cuando los dos equipos llegan con necesidad de lograr la victoria la temperatura aumenta. Esta noche en elpasó lo que se preveía, es decir, quese aprovecharía de unasmaltrechas, eso ocurrió y les machacó 4-1en un juego clave para ambos.Hubo pasión en las tribunas y en el campo, que es lo que más se festeja en estos encuentros y para América fue especial, porque un canterano marcó la diferencia.se convirtió en héroe, al romper el planteamiento ultradefensivo con el que se presentó Luis Fernando Tena en el banquillo de Chivas.Ya se intuía que el Flaco partiría del orden para tratar de rescatar algo en el Azteca, pero mandó una muralla, con línea de cinco y dos contenciones para cerrar espacios al América. Le tuvo mucho respeto Chivas a las Águilas.América no se guardó nada, Miguel Herrera hizo algunos ajustes, mandó de inicio a Sebastián Córdova en la media junto a Guido Rodríguez -una lectura adecuada del Piojo- y a Federico Viñas como eje de ataque.Las Águilas gobernaban la pelota, los tapatíos apretaban la mandíbula, y se revolvían para no dejar algún resquicio. Sin embargo, llegó el primero de América, en una lección de contragolpe, precisión en todos los toques, desde atrás y en el acompañamiento posterior, y hasta un lujo de Renato para proyectar a Roger, el colombiano arrastró la pelota y sirvió para Córdova que se comió a la zaga de Chivas y batió a Toño Rodríguez al 18’.Parecía que iniciaría un nuevo juego, pero no, Chivas no cambió ni un ápice. No jugaba a nada, solo Van Rankin probó de media distancia, su tiro fue desviado, fuera de eso, nada del Rebaño. Hacía mucho que no se recuerda un equipo rojiblanco tan mezquino.​Luego vino una acción dantesca. Al minuto 37, Giovani controló la pelota y Antonio Briseño se lanzó con todo, al defensa se le cruzaron los cables y con la pierna izquierda por alto impactó en el muslo derecho de Gio, quien cayó herido. Sus compañeros vieron lo ocurrido y se alejaron conmocionados de ver cómo estaba dañada la pierna de su compañero. El árbitro Fernando Guerrero echó a Briseño y Giovani se fue al hospital.El juego se enfrió, pero América se volvió a meter justo antes del descanso. En la compensación, Paul habilitó a Córdova y de nuevo el canterano hizo daño, volvió a vencer a Rodríguez para declinar el Clásico en favor de las Águilas. Fue la noche de le reivindicación de Córdova, quien en el juego contra Pumas se fue expulsado. Anoche se disfrazó de héroe del americanismo.Todo lo tenía en contra Chivas para el complemento, el Flaco Tena sacó a Vega y mandó a Fernando Beltrán. Y Chivas reaccionó casi de inmediato con un gol de Alan Pulido, quien controló en el área un pase de Van Rankin y con un tiro cruzado doblegó a Ochoa. El partido creció, los rojiblancos lucían mejor; América sabía que no podía recular, menos cuando tenía un hombre más. Córdova acarició el tercero con un tiro de media distancia que salvó Rodríguez. Y Bruno se perdió un cabezazo.Entró en acción el VAR y no se marcó un penal que reclamaba América y después vino otra acción del mismo VAR, por una mano de Ponce, Fernando Guerrero fue a ver la jugada y marcó el penal, y encima expulsó a Cervantes por reclamar.Aguilera cobró con fuerza, ahora no hubo discusión por ello y el argentino terminó se sellar el Clásico para América al 79’. Y Henry al 89' redondeó la fiesta.América se llevó una victoria crucial, llena de orgullo, dejó maltrecho a Chivas, que no ve el punto final de su crisis. La racha de América llegó a su final y es sublíder del torneo. Todo, salvo lo de Giovani, le salió bien a las Águilas que no le fallaron a su dueño ni a su gente. El Rebaño y Tena, tienen mucha tarea por delante.