AMLO advierte a encapuchados: ‘los voy a acusar con sus mamás’

“Que le diría yo a los encapuchados, que se tapan la cara, que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, sus abuelos”.

Este miércoles el presidente de México,habló sobre los presuntos “” que forman grupos en redes sociales para fijar rutas yen la Ciudad de México.En ese sentido el jefe del Ejecutivo federal advirtió que los acusará con sus mamás y sus abuelos:Añadió que “porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como malcriados que no deben andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de orejas, sus sapes”.López Obrador reiteró que su gobierno no hace espionaje, sino inteligencia y, por lo que habría un “jalón de orejas” por parte de los familiares de estos jóvenes.Por último, pidió a los ciudadanos que marcharán eseque lo hagan manifestando su derecho, pero también procurando que haya orden y paz.