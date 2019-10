AMLO cerrará sexenio con crecimiento de 2.4%: FMI

Ciudad de México.- Para el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el crecimiento de la economía mexicana será de 2.4%, estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Lo anterior, representa un recorte en sus perspectivas respecto a abril, cuando su proyección era que la economía crecería 2.7%.



En su documento Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI detalló que el retroceso se debe a que en el primer semestre de 2019 el crecimiento, en general, se desaceleró bruscamente.



Entre los factores que organismo consideró claves para pronosticar una reducción al final del sexenio de AMLO se encuentran la “elevada incertidumbre política y la baja ejecución del presupuesto”.



En general, el FMI recortó su estimación de crecimiento para la economía mundial en dos puntos, dejándola en 3% desde el 3.2% que había proyectado en julio pasado.



En su informe, el Fondo achacó el recorte a la perspectiva mundial a la brusca desaceleración en los últimos tres trimestres del 2018-



“La economía sigue siendo débil y, en particular, la actividad manufacturera se ha debilitado sustancialmente a niveles no vistos desde la crisis financiera mundial”, sostuvo.





¿Y LO QUE RESTA DE 2019?



El viernes 11 de octubre, el organismo bajó a perspectiva de crecimiento para este año de 0.9 a 0.4 por ciento. Asimismo, la perspectiva de crecimiento para el 2020 disminuyó de 1.9 a 1.6 por ciento.



“El crecimiento económico ha disminuido drásticamente y las presiones fiscales están aumentando en el contexto de nuevas prioridades políticas y un compromiso de no aumentar los impuestos durante la primera mitad del mandato de la administración”, detalló el Fondo.



Además, explicaron que los recortes presupuestarios generan preocupaciones sobre la sostenibilidad del mismo y su impacto sobre los empleos del país.