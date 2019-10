AMLO cierra semana con aprobación al alza

La encuesta, que realiza Consulta, revela que la aprobación del presidentecerró la semana al alza.En su medición,aseguró, con base en entrevistas a mil mexicanos mayores de 18 años, que la aprobación de AMLO este 18 de octubre alcanzó 63.6%, tres puntos más que la medición del jueves 17 de octubre, que fue de 63.3%.Sin embargo, el porcentaje no alcanzó al de la semana pasada que cerró enpero sí supero al de meses anteriores, como abril, cuando la aprobación del tabasqueño fue de 66.3% o julio cuando fue de 60.6%.Lo anterior, a pesar de la fuerte crisis de seguridad que vive el Estado Mexicano, derivada, principalmente, de los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y elementos de seguridad.El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, achacó la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, a que la orden de aprehensión no se logró a tiempo.En conferencia de prensa, desde Culiacán, Sinaloa, el funcionario aseguró que la Policía Ministerial actuó de manera precipitada, por lo que la detención del capo no pudo llegar a buen puerto.“Si ayer salimos a dar una versión diferente fue porque contábamos con una información distinta… la orden de aprehensión no llegó con la oportunidad que habría sido planeada con el diseño del operativo”, señaló.De la misma manera, confirmó que 49 reos se fugaron del penal de Aguaruto; 39 de los cuales estaban detenidos por delitos federales y 10 del delito común.Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aceptó que miembros del ejército y la Guardia Nacional desestimaron el poder de convocatoria del Cártel de Sinaloa.