AMLO ‘defiende’ a Carlos Salinas por caso Fobaproa

El presidente de México,, fue cuestionado en su conferencia matutina sobre el caso, por lo que, sin planearlo, terminó defendiendo al exmandatarioEl reportero le preguntó, la cual -según el comunicador- se había aprobado en el sexenio de Carlos Salinas.No obstante -al contestarle- López Obrador afirmó que dicho caso si “tuvo que ver Carlos Salinas, pero lo aplicó Zedillo... ya estoy defendiendo a Salinas”, bromeó el mandatario.Posteriormente, contextualizó que en el sexenio dese tomó la decisión de convertir las deudas privadas de banqueros y empresarios en deuda pública, “por lo que el 12 de diciembre de 1998 fue aprobada”Respecto a la pregunta del reportero, Andrés Manuel afirmó que es complicado acabar con la deuda del Fobaproa, pero espera que baje el monto con reestructuraciones, con renegociaciones acordados que se pueda llevar a cabo.En la misma conferencia de prensa, preguntaron a López Obrador sí tenía la intención de invitar a los expresidentesa Palacio Nacional, para que les explique los avances que se han hecho.Ante dicha pregunta, López Obrador afirmó que no tiene contemplado tratar estos asuntos, pues “no corresponde a los tiempos, no creo que sea correcto; hay que cuidar la investidura presidencial y sin comentarios”.De igual manera, sobre las últimas declaraciones de los exmandatarios, el presidente destacó que “todos somos libres de expresarnos, estamos construyendo una verdadera democracia, no queremos ser dictadura“.