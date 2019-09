AMLO descarta que se den gasolinazos

» Tras el día festivo, el dólar bajó ayer a la espera de la decisión de la Reserva Federal de EU sobre la tasa de interés.



» Luego de asimilar el ataque al complejo petrolero de Arabia Saudita, el dólar libre tuvo una ligera baja de 3 centavos, a 19.67 pesos.



» En tanto, el dólar interbancario finalizó con un precio de 19.3630 pesos.

El ataque con drones a instalaciones petroleras de Arabia Saudita no afectará los precios de las gasolinas en México porque estos están protegidos por la Administración federal, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.“Con este atentado a las plantas en Arabia Saudita, a pesar de los ajustes en los precios del crudo al alza, en el precio de esta materia prima nosotros estamos protegidos y decirle a los mexicanos que no van a haber variaciones de precios en las gasolinas, que vamos a seguir manteniendo el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles en términos reales”, explicó.El sábado, rebeldes hutíes atacaron con drones explosivos las instalaciones de Saudi Aramco, la empresa estatal petrolera de Arabia Saudita.López Obrador agregó que, por estos incrementos en los precios internacionales, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Hacienda sostendrán una reunión para evaluar la situación.“Hoy precisamente va a haber una reunión entre Hacienda y Pemex porque, por un lado, nos beneficia entre comillas el aumento de precio del petróleo crudo que se vende al exterior, pero como somos compradores de gasolinas y de diésel, puede perjudicarnos”, admitió.