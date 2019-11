AMLO destapa su lado ‘mesiánico’

Ciudad de México.- Lo hizo el 26 de octubre ante indígenas mayos en Sonora: el presidente López Obrador anunció que la Cuarta Transformación será cristiana… y de algún modo se comparó con Jesucristo al mencionar su labor en pro de los más necesitados. El investigador Guillermo Hurtado opina que al manifestar que su gestión estará inspirada en el cristianismo, pone en el centro “a la persona”, al que sufre y es humillado; aunque se dice preocupado porque esto podría alterar la correlación de fuerzas entre la actual administración y las diferentes iglesias.



El pasado 26 de octubre, durante una gira de trabajo por la comunidad indígena de Etchojoa, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador de algún modo se comparó con Jesucristo por su trabajo en favor de los “más necesitados” y también adelantó que será el “cristianismo” la ideología que marcará el rumbo de la Cuarta Transformación.



A los indígenas mayos les dijo: “El propósito es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados; esto es humanismo, esto es justicia y es cristianismo. Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren: ¿por qué sacrificaron a Jesús Cristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes, por defender a los pobres. Esa es la historia real”.



Acompañado por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, el mandatario prosiguió: “Entonces que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo. Todas las religiones tienen ese propósito: el humanismo, el amor al prójimo. Esa es la justicia social, se le puede llamar solidaridad, se le puede llamar de distintas maneras, pero es realmente ser fraterno con los demás, que haya humanismo, que no se le dé la espalda al que sufre”.



Como lo preveía, su posicionamiento provocó polémica, porque al fin definió con claridad que su gobierno será de inspiración cristiana.



Paralelismos



El investigador Guillermo Hurtado, exdirector del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y coautor del libro La filosofía y la Cuarta Transformación de México –donde ya se analizan algunas directrices cristianas del actual gobierno–, comenta: “En su discurso de Sonora, López Obrador anuncia que la ideología del nuevo régimen es el cristianismo. Hace explícito algo que antes no había hecho, pero que ya dejaba entrever en discursos anteriores. Ahora nos aclara las cosas”.



Hurtado ve “dos paralelismos” en el discurso del mandatario: por un lado, López Obrador se compara con Jesucristo y, por el otro, compara a su gobierno con el cristianismo.