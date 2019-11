AMLO dice que gestiona liberación de Mario Villanueva por la vía legal

"En el Poder Ejecutivo habíamos hecho las gestiones para liberarlo, pero la fiscalía promovió un amparo para retenerlo. Pero es mi compromiso de que va a quedar en libertad", agregó.



"Ahora existe la Fiscalía General de la República, antes era la procuraduría. Ahora es independiente y nosotros somos respetuosos de esa autonomía. Vamos a hacerlo por la vía legal, desde luego, ya sea porque se vea con los jueces lo de ese amparo", planteó.

El presidenteafirmó que su gobierno interviene para que se logre la liberación del ex gobernador de Quintana Roo,, luego de que un juez le negó cumplir su sentencia bajo prisión domiciliaria."Estamos interviniendo para que se libere al ex gobernador de Quintana Roo. Ya lo habíamos logrado, pero es que ahora ya no es como antes", dijo durante el diálogo con la comunidad de Felipe Carrillo Puerto.Aseveró que el Ejecutivo realizó las gestiones para obtener la libertad del ex gobernador, pero que la Fiscalía General de la República (FGR) promovió un amparo para retenerlo.Sin embargo, López Obrador aseguró que respetará la autonomía de la FGR y se realizará el procedimiento de manera legal.Mario Villanueva lleva 17 años en prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, pero en junio de 2018 fue trasladado a Chetumal en donde permanece internado en una clínica a causa de complicaciones de salud por padecimientos cardiovasculares, prostáticos y vías respiratorias.El martes, el Segundo Tribunal Unitario con sede en Toluca, Estado de México, negó al ex gobernador de Quintana Roo la posibilidad de llevar a cabo su sentencia bajo prisión domiciliaria y ordenó su traslado de carácter urgente al Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos.