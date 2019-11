AMLO enviará al Senado terna de mujeres para la SCJN

El presidenteanunció que para elegir al, enviará al Senado de la República una terna conformada por mujeres.Durante la firma del, que se realizó en el Palacio Nacional, destacó que su gobierno buscará que haya más espacios para mujeres.En este contexto, anunció: “Nos corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo ministro de la SCJN. Mañana, como corolario de este acto,”.El titular del Ejecutivo federal firmó el acuerdo de seis puntos que establece el, para que estén en el centro de la cuarta transformación.“Para nosotros la igualdad en lo general tiene que ver con la atención a la pobreza, que eso sea lo fundamental, el punto de partida, que no exista una monstruosa desigualdad, como la que padecemos en nuestro país”, expresó.Acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Nadine Gasman, presidenta del, se detalló que también se establece el compromiso de que habrá mayor trabajo formal, mejores condiciones y más derechos para las mujeres; educación, respeto, no violencia, paz y seguridad para niñas y mujeres; que las familias y centros de trabajo compartan los trabajos de cuidado; mejor atención a la salud de las mujeres, e impulsó a una nueva cultura nacional basada en los valores y principios de gobierno, la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y niñas.El titular del Ejecutivo federal aseguró que en este gobierno no se apostará por la; además, aseguró que se buscará que haya más espacios para mujeres.