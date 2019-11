AMLO felicita a Evo Morales por convocar a nueva elección en Bolivia

Desde Bacalar, Quintana Roo, México hasta Bolivia. pic.twitter.com/0aiMgxYUnZ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 10 de noviembre de 2019

El presidente de la República,, felicitó a su homólogo boliviano,, por buscar que nuevamente se realicen elecciones.A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario indicó que los conflictos que se presentan en las naciones deben ser resueltos con procesos democráticos."Eso es un triunfo de la democracia porque siempre hay actitudes, afanes autoritarios, el querer resolver las cosas con la confrontación y la violencia., para que el pueblo decida", refirió.Recordó que presuntamente fue víctima de un, donde solicitó que se contabilizaran los votos y las casillas donde se efectuó el proceso de votación."Nosotros padecimos fraudes electorales, no es un reclamo, son otros tiempos, pero pedíamos en 2006 el voto por voto, casilla por casilla, la transparencia y se negaron las autoridades electorales y hubo una imposición que hizo mucho daño a México.""Desde 2006 se desató laque ha costado muchas vidas humanas, que convirtió a nuestro país en un cementerio, fosas clandestinas y violencia por todos lados y eso todavía lo estamos enfrentando porque en su momento no hubo democracia".Tras el pronunciamiento de lasobre que hubo irregularidades en las elecciones en Bolivia, el Presidente dijo que en 2006 ésta no se pronunció por las elecciones en México, "yo tengo elementos suficientes para sostener que fue un fraude"."También en ese entonces la OEA no se pronunció, nadie se pronunció por el fraude que se consumó en el país, esa es mi visión, pero respeto el punto de vista de quienes piensan que fueron elecciones limpias y libres y que no supimos perder. Yo tengo elementos suficientes para sostener que fue un fraude".Por último, el Presidente enfatizó la decisión de volver a realizar las elecciones y aprovechó para enviar un abrazo al pueblo boliviano y al presidente Evo Morales."Por eso celebro lo de Bolivia, no a la violencia, resolver los problemas consultando al pueblo mediante la democracia. Una Abrazo al pueblo de Bolivia y también un abrazó al presidente Evo Morales por esa decisión que ha tomado", refirió.