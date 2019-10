AMLO hablará una vez a la semana sobre adicciones

El presidentedijo que si no de detiene el consumo de lasserá complicado frenar la violencia.En la conferencia de prensa matutina, señaló que la mayor parte de los tiempos oficiales se destinará a difundir información sobre la“Juntos por la paz” e incluso destinará un día a la semana para informar del tema.Aseveró que la mayoría de los mensajes en radio, televisión y periódicos se enfocarán a esta estrategia con explicaciones como qué es el fentanilo, por qué se propagó y sus efectos.Manifestó que este flagelo es reversible porque se podrá detener el consumo de sustancias adictivas y no hacerlo una forma de vida.Este martes se presentó el reporte de la estrategia al corte del 29 de octubre con el tema “Acciones contra la demanda”.explicó que se presentan a los jóvenes opciones productivas y de bienestar, al tiempo que se fortalece la infraestructura para atender a los que inicien un tratamiento., comentó que la estrategia tiene un enfoque combinado, para atender los dos polos de este fenómeno por lo que se trabaja en conjunto Seguridad Pública, Salud y Bienestar.Afirmó que las adicciones son la primera causa de muerte entre los jóvenes, por las lesiones y otros factores asociados.Dijo que no se presentará lascomo un falso modelo de desarrollo.