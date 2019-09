AMLO llama a manifestarse pacíficamente el 2 de octubre

Ciudad de México.- En su conferencia de prensa matutina de hoy lunes desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a manifestarse pacíficamente el próximo 2 de octubre.



“Que nunca más se vuelva a reprimir al pueblo, este no es un gobierno autoritario”, dijo el mandatario mexicano.



Anunció que habrá vigilancia para resguardar a los ciudadanos, comercios y edificios históricos durante la marcha del 2 de octubre.



López Obrador reiteró el llamado para que los manifestantes actúen de manera pacífica y responsable, y aseguró que tienen garantizadas sus libertades y no habrá represión pero que no se afecte al patrimonio cultural y a los comercios.