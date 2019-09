AMLO no ha sido único Presidente citado: INE

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que Andrés Manuel López Obrador no es el único Presidente de la República que ha sido citado por esta autoridad para declarar sobre una denuncia en su contra.



Sin embargo, aclaró el organismo, el Mandatario federal en turno siempre respondió por escrito, no acudieron representantes legales.



"El Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido el único titular del Ejecutivo citado a comparecer a audiencias de Pruebas y Alegatos como parte denunciada. El INE integra los expedientes de todas las investigaciones, a partir de las quejas que son presentadas por los diversos actores políticos.



"Como es natural, la autoridad electoral, de manera rutinaria, emplaza a todas las partes denunciadas, en este caso, funcionarios públicos. Es decir, este citatorio no constituye, de ninguna manera, una situación extraordinaria. Normalmente, las partes involucradas atienden estos citatorios a través de sus oficinas jurídicas y es posible que, inclusive, las desahoguen por escrito", informó.



Ejemplificó que en el 2011, el entonces Presidente Felipe Calderón fue emplazado por mensajes de su Quinto Informe de Gobierno, así como por una entrevista otorgada al New York Times en la que, presuntamente, desalentaba el voto al PRI.



En 2015, Enrique Peña Nieto fue citado por la contratación de banners en periódicos digitales, la entrega de televisores digitales y la difusión de un video por el Año Nuevo; en el 2017, también fue requerido por los promocionales de su Informe de Gobierno y su aparición en un spot del PRI, y en el 2018 por la entrega del programa Prospera en Sonora.



La Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto citó a comparecer a López Obrador, a la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González y al Coordinador General de programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, esto derivado de una queja que interpuso el PRD por promoción personalizada que realizan los Servidores de la Nación.



El 17 de agosto, la Comisión de Quejas determinó medidas cautelares para que dichos funcionarios debían quitar de sus chalecos y gorras el nombre del Mandatario federal, además de no promocionarlo en redes sociales o su discurso ante beneficiarios.



Y al mismo tiempo se abrió un procedimiento por la presunta violación al artículo 134 constitucional, que prohíbe la promoción personalizada de funcionarios.



En el 2010, López Obrador acudió a comparecer ante el entonces Instituto Federal Electoral en una audiencia en el área jurídica del organismo para responder a la queja del PAN por presuntas violaciones a la ley electoral con sus spots transmitidos en tiempos oficiales del PT, pues era aspirante a la candidatura presidencial de los partidos de izquierda