AMLO podría ser destituidos si no atiende demandas de PFP

El conflicto entre elementos de la Policía Federal y el gobierno de México no ha parado e incluso podría llegar hasta a la destitución de, presidente de México y Secretario de Seguridad, respectivamente.En entrevista para el programa que Azucena Uresti conduce en Grupo Fórmula, Iván Chávez, representante de los elementos de policía y presidente de la Organización Ciudadanos Uniformados, habló sobre el curso del proceso que siguen sus clientes.Chávez señaló que continúan las negociaciones de policías federales y que hay disposición de autoridades y policías inconformes de continuar con el programa “denuncia voluntaria con gratificación”.Cabe recordar que los representados de Iván Chávez se dividen en tres grupos:1 Los que sí quieren trasladarse a lacon el respeto a sus condiciones de trabajo (aproximadamente mil 600 elementos)2 Los que quieren renunciar voluntariamente y con gratificación (alrededor de 400 policías)3 Los que piden su indemnización al 100 por ciento por los años de servicios brindados (se estima que son 13 mil uniformados).Chávez reveló que los elementos que no hayan elegido alguna de las opciones serán pasados en automático al servicio de protección federal con todas sus prestaciones.Iván Chávez señaló que cada uno de los policías del tercer grupo, quienes piden el 100 por ciento de su indemnización, serían acreedores a por los menosEn ese sentido, la erogación que el gobierno federal debería de pagarles a lossería de un aproximado de 6 mil 500 millones de pesos.En caso de que las autoridades no acepten dar la millonaria indemnización, se emitiría una denuncia ante el Tribunal Administrativo en contra del presidente, misma que en sus últimas consecuencias podría llevar a la destitución de ambos personajes de sus respectivos cargos.