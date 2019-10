AMLO presentará su Plan Nacional de Salud en dos semanas

Tepexi de Rodríguez, Puebla.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en dos semanas que concluya su recorrido por todos los hospitales rurales del país, presentará el Plan Nacional de Salud con acciones concretas para mejorar el servicio.



De gira por el hospital rural Tepexi de Rodríguez, Puebla, el 71 de los 80 que recorrerá, dijo que ahora que comenzó la cuenta regresiva ya instruyó a los titulares del sector salud a armar el plan para mejorar el sistema de salud pero exigió que no sea ambiguo, sino que tenga soluciones concretas a las carencias que ya identificaron en este recorrido.



“Cuando termine de recorrer los 80 hospitales, en 15 días, vamos a presentar el Plan Nacional de Salud en la conferencia de en la mañana y estoy pidiendo que no se queden en generalidades, que digan claramente cuántas ambulancias se van a comprar, cuántos rayos X, cuántos hospitales necesitan infraestructura, cuanto material, todo, ¡El remedio y el trapito!”.



López Obrador reiteró su compromiso de garantizar medicamentos gratuitos para toda la población y que no falten los médicos, pero también, que tengan una plaza y no se les pague por honorarios.



“Yo termino en septiembre de 2024 y soy partidario del sufragio efectivo, no reelección pero antes de terminar mi encomienda voy a dejar basificados a todos los trabajadores del sector salud”.

Además pidió a los trabajadores de salud de trabajar por fraternidad y no por dinero, pero reiteró que su gobierno dignificará el sector salud para que laboren en mejores condiciones.



“No hay que trabajar por dinero, hay que trabajar por la felicidad, por el bienestar del alma. Ustedes trabajan porque les gusta ayudar a la gente y hay que ser cada vez más fraternos”.