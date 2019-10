AMLO reconoce que estuvo en la casa de Rosario Robles

El 11 de febrero de este año @Rosario_Robles_ recibió en su casa a notificadores de la @SFP_mx en su casa de Las Flores 91 en Los Reyes Coyoacán. Qué más pruebas de arraigo quiere el juez Delgadillo Padierna. Aquí un ejemplopic.twitter.com/VR4V8Dleuv — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) 23 de octubre de 2019

El presidenteconfirmó que estuvo en la casa de la ex secretaria de Desarrollo Social,, en la alcaldía Coyoacán.En su tradicional conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario detalló que el domicilio se encuentra por Santo Domingo, cercano a Copilco,, la zona donde el mandatario vivía.“No se si la escritura estaba a nombre de ella, es como una cerrada y ahí hay una casa a la entrada”, explicó.Este martes, Rosario Robles envió desde el penal de Santa Martha Acatitla una carta escrita con su puño y letra al titular la Fiscalía General de República (FGR),, en la que pide que no se intente retenerla en prisión “inventado otros delitos”.La misiva, difundida en redes sociales por la hija de la ex funcionaria,, enlista cinco consideraciones a raíz de las recientes declaraciones de Gertz Manero, en las pidió no se le otorgue la libertad a la acusada.Afirmó que “” y destacó que con documentos fehacientes y testimonios ha acreditado que vive en Los Reyes, Coyoacán.“Por si fuera poco, esa casa la conoce y ha estado en el ella el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Para darle un ejemplo más reciente, estuvieron a principios de este año, servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública para hacerme una notificación”, mencionó Robles.