AMLO se comunica con Gabinete de Seguridad con su ‘Iphone 21’

A pesar de lo sucedido en Sinaloa, @lopezobrador_ siguió con sus chistecitos...



Le preguntan como se comunicará con el gabinete de seguridad..



"Tranquilicense, serenense. no coman ansias. Por teléfono en mi iPhone 21 que tengo" — Omar Cr (@OmarCr95) October 18, 2019

El presidente, tomó a broma la pregunta de un reportero que al final de su conferencia de hoy, la cual dio en, lo cuestionó sobre cómo se comunicaría con su gabinete de seguridad.“Por teléfono, con mi”, contestó el mandatario mexicano entre las risas de los presentes y cara de de sorpresa de otros tantos.El comentario de AMLO no pasó desapercibido para usuarios de redes sociales, quienes criticaron su actitud ante la crisis de seguridad que enfrenta su gobierno.En su ‘mañanera’, la cual brindó en Oaxaca, el presidente fue cuestionado por reporteros sobre lo acontecido eny aunque contestó algunas de las preguntas y confirmó la liberación del hijo de, pidió esperar a que elde más detalles.“Espérense, no puedo adelantar nada… En un momento más habrá más información… serénense, tranquilícense”, pidió el presidente, antes de afirmar que se comunicaría acon su “iPhone 21”.Durante su conferencia, el presidente aseveró que avaló la liberación del hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán, para evitar una masacre.“No se trata de masacres, eso ya se terminó”, indicó.Reiteró que no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas, por lo que respaldó la decisión de su gabinete de seguridad, a quienes manifestó suma confianza.Informó que la violencia derivó de una reacción violenta tras un operativo que llevaba a cabo el ejército a partir de la orden de aprehensión de un presunto delincuente.Explicó que no es algo fácil, pero la decisión se tomó para proteger a los ciudadanos.