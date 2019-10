AMLO y medios se recriminan mutuamente

"Me enteré que era falsa antier en la mañana. Cuando me la mostraron no le dí importancia, llegué a pensar que si se había hecho eso para salvar la vida a mucha gente, se había actuado bien y resulta que es falsa".

En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador se dio una serie de recriminaciones entre prensa y presidente.Afirmó que su gobierno garantiza el derecho a la información y ya no se dan ni se darán las prácticas de antes en las que cuando un presidente era atacado por la prensa, este ordenaba que se despidiera al responsable e incluso los mismos medios lo proponían.La prensa le reprochó que en las primeras información del en el operativo fallido para arrestar a Ovidio Guzmán se dijo que todo derivó por un rondín de vigilancia, lo que posteriormente se aclaró y se dijo que fue un operativo directamente para detener a Ovidio.A lo que el presidente mostró la fotografía que un periódico publicó afirmando que Ovidió fue vestido con un uniforme militar para liberarlo.Lo que se tenía que evitar era una masacre lo que nos importaba era salvar vidas."Es cierto que no se tenían todos los elementos pero la diferencia entre lo anterior (anteriores gobiernos) era mentira sobre mentira y nosotros tenemos el valor de decir nos equivocamos y se rectificó".Y recalcó que el hecho de no existir información no justifica publicar información equivocada.Ante la insistencia de reporteros volvió a repetir que las fuerzas del operativo simplemente se retiraron del domicilio sin mediar más. No hubo negociación alguna.