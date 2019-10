Amnistía para mujeres que abortaron en Coahuila

Saltillo, Coah.- La diputada perredista Claudia Isela Ramírez Pineda propone la Ley de Amnistía para las mujeres que cometieron el delito de aborto en Coahuila, para terminar con la persecución, criminalización y privación de la libertad de las mujeres que han abortado.



El Grupo de Información en Reproducción Elegida informó que entre 2007 y 2016, se registraron 4 mil 246 denuncias por aborto en todo el país y 228 mujeres fueron sentenciadas.



En Coahuila, el GIRE reportó que estaban abiertas 15 carpetas de investigación en contra de personas por ese delito, pero solo una había sido sentenciada de forma definitiva durante el lapso de la investigación.



“No obstante, debe quedar claro que el tema aquí no es la cantidad de carpetas de investigación, sino la utilización del derecho penal como una vía represiva en contra de las mujeres por el solo hecho de ejercer un derecho que debería ser garantizado por el Estado”.



Diversos organismos internacionales, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido que criminalizar a las mujeres es una medida desproporcionada, discriminativa y violatoria de sus derechos reproductivos.



“Sin embargo, en la mayoría de los estados, las ideologías retrógradas y conservadoras han evitado que el tema se discuta con seriedad y fuera de concepciones morales y religiosas”.



“Desgraciadamente, los sectores conservadores, bajo la falaz bandera de la protección de la vida, han impedido que las mujeres decidan libremente sobre su maternidad, utilizando los códigos penales de la forma más restrictiva y autoritaria posible. Su mensaje es claro: o eres madre o vas a la cárcel”.



Explicó que, en el Senado, el PRD ha presentado iniciativas para despenalizar el aborto y una iniciativa de amnistía para liberar a todas aquellas mujeres presas por abortar. Semanas atrás, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó una propuesta en el mismo sentido.



Ley de Amnistía para las mujeres que cometieron el delito de aborto en Coahuila:



Artículo 1.- El Estado reconoce, promueve, protege y garantiza los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, en especial el derecho a decidir libremente sobre el número y espaciamiento de sus hijos, así como el derecho a no ser criminalizadas, por tomar la decisión, libre e informada de interrumpir su embarazo.



Artículo 2.- Se decreta amnistía en favor de todas las mujeres contra las que se haya ejercido acción penal o que estén privadas de su libertad, por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades previsto en el Código Penal de Coahuila, cuando:



I. Se impute, acuse o se haya sentenciado a la madre del producto del embarazo interrumpido.



II. Se impute, acuse o se haya sentenciado a las y los médicos o a las y los parteros, siempre que la conducta se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido.



Artículo 3.- La amnistía extingue cualquier acción penal y sanción impuesta en los casos que se enmarquen en lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley.



En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, revocarán las órdenes de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a las procesadas o sentenciadas.



Artículo 4.- Las personas a quienes beneficie esta Ley no podrán, en lo futuro, ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna por los delitos de los que hayan sido absueltos mediante esta amnistía.



Artículo 5.- Las personas que se encuentren sustraídas por la acción de la justicia por los delitos contenidos en el artículo 1 de esta ley serán beneficiadas por la amnistía, haciendo la solicitud correspondiente ante las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia.



Artículo 6.- Con la entrada en vigor de esta ley:



I. La Fiscalía General del Estado declarará extintas las acciones penales en contra de las personas imputadas o acusadas por el delito de aborto en los términos previstos por el artículo 1 de esta ley.



II. Las autoridades jurisdiccionales sobreseerán los procedimientos que se estén substanciando, revocarán las órdenes de aprehensión y ordenarán la liberación de las personas privadas de su libertad según sea el caso, en los términos previstos por el artículo 1 de esta ley.



III. Las autoridades ejecutoras de la pena pondrán en inmediata libertad a las personas inculpadas, imputadas, procesadas o sentenciadas beneficiarias de la presente ley, preservando en todo momento su confidencialidad.