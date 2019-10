‘Ana Guevara debe de voltear a ver el deporte del barrio’

Ciudad de México.- Hace cinco años, Paul Villafuerte, quien a raíz de un accidente perdió una extremidad, comenzó a adecuar un espacio como gimnasio urbano sobre el canal de aguas negras que cruza Praderas de San Mateo en el municipio de Naucalpan.



Con pocos recursos económicos compró tubos, partes de autos usados, llantas y comenzó la aventura llamada Barras Praderas, un gimnasio urbano donde se practica la calistenia, en medio de una de las zonas de mayor incidencia delictiva y de alto consumo de drogas que será rescatada por mandato Presidencial.



Espacios deportivos que no son tomados en cuenta por la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, como lo señaló Paul Villafuerte Suárez, fundador Barras Pradera



"No, esa persona no sé qué deporte esté trabajando, no sé qué está haciendo en la Conade, que se fije, que voltee a ver el barrio, que voltee a ver lugares pobres, hay buenos deportistas, hay buenos chavos, hay valores, hay gente que estamos orgullosos de ser mexicanos”, señaló en entrevista con Grupo Imagen.



La colonia Praderas de San Mateo tiene algunos espacios urbanos que son utilizados en muchos de los casos por la delincuencia para el consumo de enervantes. Sin embargo, en un espacio que no sobrepasa los 20 metros cuadrados, mujeres y hombres de todas las edades practican diariamente este deporte; incluso deportistas de otros municipios vecinos entrenan en este lugar.



De domingo a domingo, entre 300 a 600 personas llegan a entrenar a este espacio rescatado que ha sido olvido, como muchos otros por la exmedallista olímpica, quien se comprometió a impulsar el deporte.



"Estás mal, tienes que voltear a ver, Ana Gabriela, a los lugares marginados, tu saliste de abajo, me extraña que ahora no te fijes abajo, que ya se te haya subido la fama”, recriminó Paul Villafuerte Suárez, fundador Barras Pradera.



Para cumplir el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar a las Barras Pradera, su colaborador cercano Octavio Almada Palafox acudió a esta zona de Naucalpan para conocer de cerca sus necesidades.



Almada Palafox, miembro de la ayudantía del primer mandatario, también se ha cerciorado últimamente de que los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, hayan recibido el apoyo financiero que el presidente les prometió a su regreso de la justa deportiva y que dichos recursos no se hubieran quedado en las arcas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) encabezada por la exvelocista Ana Gabriela Guevara.