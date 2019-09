Analiza Gobierno federal otro aumento salarial en 2020

Ciudad de México.- Luego de que el sector privado expresó su preocupación por un posible aumento al salario mínimo para 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí está analizando un incremento.



Durante la conferencia matutina de este lunes, explicó que aun con el aumento del 16 por ciento de este año no ha sido suficiente.



“Todo esto tiene que resolverse con responsabilidad. Se calcula que en 36 años el salario mínimo perdió 75 por ciento de su poder adquisitivo, entonces no se podría así en un solo año, pero sí llegar a un acuerdo de que aumente en términos reales y que nunca vuelva a suceder lo que hicieron en el periodo neoliberal”, expuso desde el Palacio Nacional.



Explicó que como parte de la revisión para ver la viabilidad de un aumento salarial, también se consultará a empresarios y al Banco de México, a quien además, acusó de preocuparse solo de la inflación y no del crecimiento económico.



“Yo quisiera que el banco de México, además de controlar la inflación, se preocupara por el crecimiento económico. Por eso celebro mucho que se hayan bajado las tasas de interés, fue una muy buena decisión, pero respetamos lo que hagan porque son autónomos, es solo una opinión”, concluyó.