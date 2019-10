Analiza INE impugnar gestión de Bonilla

"Todos los que somos demócratas estamos obligados a que si se comete este atropello presentemos los recursos para que la Suprema Corte de Justicia pueda tener materia y salvar la democracia y el orden constitucional.



"El INE está estudiando la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad porque lo que está en riesgo es el orden constitucional y democrático del País", indicó.

"Ojalá sea un asunto aislado, ojalá sea un asunto que se resuelva por la Suprema Corte y que la Corte, guardián último de la democracia, salvaguarde el orden constitucional y democrático de México.



"El INE no tiene, lamentablemente, facultades expresas para interponer una acción de inconstitucionalidad, pero estamos desde ya estudiando cómo podemos hacer para que la Suprema Corte resuelva hoy el grave entuerto democrático, el atropello democrático, que nuestro régimen constitucional ha sufrido en Baja California", añadió.

"Esto para demostrar lo endeble, poco serio y técnicamente inexistente o una calidad técnica muy baja en el ejercicio que algunos llaman consulta que se realizó.



"Esto tiene que llamarnos a la reflexión porque hay quienes están pretendiendo, con base en un ejercicio de esa naturaleza, cambiar las reglas del juego una vez que el juego terminó", dijo.

"Es surrealismo, se dice que la reforma constitucional se perdió y si se perdió alguien tiene que ser responsable e imputado jurídicamente, un Congreso donde se pierde un dictamen de reforma constitucional es un órgano que a duras penas merece ser llamado como tal.



"Mucho me temo que van a encontrar el expediente y lo van a querer promulgar y publicar apenas unas horas antes de que tome posesión Bonilla, como una manera adicional de esta larga cadena de burlar el Estado democrático constitucional, y en ese momento todos los que estamos convencidos y comprometidos con la democracia debemos hacer lo que esté en nuestras manos para que la Suprema o el tribunal electoral actúen", planteó.

"México experimentó la alternancia en un gobierno local en el estado de Baja California, un estado que en muchos sentidos fue un laboratorio donde comenzaron a instrumentarse, a practicarse, a relevarse, nuevas prácticas políticas o en clave democrática que hacen de Baja California un laboratorio de construcción de la democracia del que en el ámbito nacional nos nutrimos", dijo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) estudia los mecanismos legales para interponer una acción de inconstitucionalidad para impedir que Jaime Bonilla se imponga como Gobernador depor cinco años, en lugar de dos.Tras participar en un torneo de jóvenes y democracia, el presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, insistió en que es vergonzoso y penoso que un político pretenda violar la ley electoral., pero sí podría darse una acción de inconstitucionalidad.Aseguró que es evidente cuál será el resultado de la consulta de este domingo, en la que el Congreso local sometió a consideración si el Gobernador electo debería quedarse por dos años o por cinco.Calificó ese ejercicio como poco serio, con una muy precaria calidad técnica, que no garantiza ni genera los elementos mínimos de confianza que debe tener un sondeo electoral.Córdova indicó que ha escuchado que votó menos del 2 por ciento del padrón electoral, por lo que se confirma su arbitrariedad, además de que, resumió, está demostrada su nula limpieza, pues no hubo mamparas, no se supo quiénes eran las personas que recibían los votos, se podía votar sin credencial de elector y varias veces dado que ni siquiera existió una cadena de custodia de los sufragios.prevé que, en esta cadena de ilegalidades, el Congreso local "encontrará" la reforma constitucional que hizo para ampliar de dos años a cinco años el mandato de Bonilla.Antes, en su discurso ante jóvenes, Córdova aseguró que Baja California se está convirtiendo de un laboratorio de la construcción de la democracia a uno donde sePor ejemplo, expuso, fue el primer estado con un padrón electoral autónomo del gobierno, fue el primero en expedir una credencial con fotografía, que sirvió de modelo para el plástico que hoy genera el INE."(Sin embargo), hoy también es un laboratorio donde se están expresando las peores prácticas antidemocráticas y que vulneran el Estado constitucional de derecho".