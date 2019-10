Analizan salida alterna para normalistas que secuestraron autobuses

Ciudad de México.- A 12 días de que estudiantes de la Normal Rural Tenería "Lázaro Cárdenas del Río" soltaron a 92 conductores y sus camiones a los que tuvieron retenidos nueve días, las autoridades mexiquenses de procuración de justicia analizan si se ejecutan órdenes de aprehensión o se puede llegar a la reparación a través de medios alternativos.



El fiscal General de Justicia mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez explicó que hay algunos delitos que permiten solucionar los conflictos por algún medio alternativo, sin embargo, aclaró que irán explorando la posibilidad conforme se integren las carpetas de investigación que están en curso.



Recordó que está no es la primera ocasión en que ocurren este tipo de situaciones con los normalistas y los integrantes del sector transportista, aunque si señaló que en anteriores veces no siempre se han levantado las denuncias correspondientes.



"En su oportunidad estaremos dando cuenta sobre la posibilidad o no de ejecutar estas órdenes de aprehensión, recordemos también que algunos delitos que nos permiten tener algún medio alternativo de la solución del conflicto, y recordar a ese respecto la reunión de trabajo que se llevó en la Secretaría de Gobernación, en la que participaron los normalistas, autoridades del Estado de México y autoridades del Federación, sin embargo, hay un daño reparar desde luego, y eso tendrá que darse en el curso, el margen de las carpetas investigación de los procesos correspondientes", comentó Gómez Sánchez.