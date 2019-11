Anciano roba banco en Florida y anuncia que espera que lo capturen

"Eso fue lo suficiente devastador. Había sido una persona afable. Tal vez experimentó algún tipo de frustración", dijo.

Un residente de Florida derobó un banco y dejó un mensaje en el queSandy Hawkins apareció en una sucursal de Wells Fargo en Boca Raton, la mañana del lunes, vestido con una camiseta con el lema electoral de Donald Trump: 'Make America Great Again', informan medios norteamericanos.Al llegar su turno,, y cuando este le solicitó una tarjeta bancaria, el septuagenario se llevó una mano a la cintura y dijo:Según reportes policiales, Hawkins le entregó al empleado una nota que rezaba:Asustado, el cajero contó y le tendió 2 mil dólares, peroLa Policía obtuvo imágenes de las cámaras de vigilancia del banco y negocios de alrededor. Hawkins fue identificado por el gerente de un bar deportivo cercano, quien suministró a los agentes la dirección del sospechoso, que fue arrestado.Scott Vail, exarrendador de piso donde vive Hawkins, contó que el hombre había cambiado tras la muerte de su esposa en 2013, víctima de un cáncer.Hawkins, quien no tiene historial criminal, seen el Centro de Detención Principal de West Palm Beach.