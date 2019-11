Andrade tiene todo para llevar caso de Verónica Castro a la justicia

Ciudad de México.- El chisme sobre la supuesta relación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro no para, pues ahora se dio a conocer que la conductora de Mojoe tiene todo para llevar el tema a los juzgados.



Fue el periodista argentino y amigo de Andrade, Maximiliano Lumbia, quien detalló que debido a las amenazas de muerte contra ella, Yolanda podría iniciar un juicio legal.



“Si las cosas siguen incrementándose, y la situación no tiene un freno, Yolanda iniciará una acción legal porque ha recibido amenazas de muerte… Esto se está pasando del límite… Ella está guardando material y todas las pruebas por si tienen que llegar a un juez”



Además, resaltó que le molesta la actitud de “La Vero”, ya que siempre toma el papel de la víctima y “los otros resultan ser los malos… Hay un historial, donde aparentemente no tienen un buen recuerdo de sus exparejas o negarlas, como el caso de Yolanda”.



Por otro lado, Maximiliano comentó, en exclusiva para Nuevo Día, que la relación entre ambas mujeres se dio aproximadamente hace 15 años y que su vínculo amoroso terminó debido a las adicciones de Andrade.



“La relación de Yolanda y Verónica no se habría terminado por el problema que en algún momento tuvo con la adicción al alcohol…. Andrade es quien decide terminar la relación”, detalló el comunicador.



Asimismo, destacó que fue Verónica quien quiso retomar el noviazgo, pues cuando Andrade se recuperaba recibió una visita de la mamá de Cristian Castro, junto con una botella de alcohol para brindar.



“Debido a lo anterior, Verónica siguió acosando a Yolanda y su familia de Andrade intervino y le habría pedido a Verónica que se terminara la relación y vínculo que no estaba sano”, destacó el periodista.



Con información de Grupo Fórmula.