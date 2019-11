Anna Faris olvida a Chris Pratt y se compromete con Michael Barrett

Anna Faris flashes diamond ring on THAT finger two years after divorce from Chris Pratt - The Sun https://t.co/zHw42uVF1J pic.twitter.com/va3slQueat — Steven Benke (@stevebenke) November 6, 2019

Después del divorcio con Chris Pratt, la estrella de ‘Guardianes de la Galaxia’ y que éste se casara con la hija de Arnold Schwarzenegger, Katherine Schwarzenegger, Anna Faris comenzó a salir con el cineasta Michael Barrett y parece ser que los enamorados al fin se han comprometido.Al parecer los rumores de que el cineasta le había dado un anillo de compromiso eran verdad aunque, no es de extrañar pues desde el 2017 y tan solo dos meses después de su separación con Pratt, Faris y Barrett han sido inseparables.E! Entertainment había publicado en que, a principios de noviembre la comediante lucía un gran anillo de diamantes pero los novios nunca declaron nada; sin embargo, recientemente un fotógrafo los encontró en un restaurante donde la pareja había acudido a cenar y éste se les acercó para felicitarlos por el compromiso.Anna le agradeció las felicitaciones y no negó que esto se tratara de un rumor, aunque al comentar acerca de la fecha de la boda, la pareja solamente declaró que aún no estaban listos para ponerla, y es comprensible que la comediante quiera ir despacio luego de tener en su haber dos divorcios.“Esta es un área difícil para mí porque he pasado por dos divorcios. Estoy en una relación increíble, quiero hablar con todos sobre estas cosas, de las que realmente no sé mucho. Pero también siento que quiero proteger las cosas de una manera que no había considerado antes”.Esto declaró la actriz en uno de sus episodios de podcast Unqualified. Hay que recordar que Faris, antes de estar casada con Pratt, mantuvo un matrimonio con el también actor Ben Indra. Anna declaró en uno de sus podcast que había dejado a Ben por Chris, algo que impactó a la audiencia a sus seguidores.