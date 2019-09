Ante amago de EU, revisará Michoacán seguridad en zona aguacatera

Ciudad de México.- Tras la alerta por inseguridad lanzada por Estados Unidos (EU) y el departamento de Agricultura de ese país (USDA) en la zona aguacatera de Michoacán, el Gobernador Silvano Aureoles informó que se reunirá con los productores para revisar los protocolos de seguridad.



En conferencia, el Mandatario indicó que en los próximos días se va a reunir con integrantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de México (APEAM), que reúne a 28 mil socios, para revisar los términos de la alerta.



Hace una semana, un grupo de inspectores del USDA fue retenido y su vehículo robado.



El 9 de septiembre, el departamento de Agricultura de EU emitió la alerta y advirtió que de reportarse un nuevo incidente en contra de sus certificadores en materia de inseguridad será suspendido el programa de exportación a su país.



"Yo espero que no (se rompa la exportación de aguacate). Vamos a revisar con detalle el protocolo de esta alerta que han enviado para ver los alcances", dijo Aureoles.



"Seguramente en estos días nos reuniremos con los compañeros de la APEAM y demás agrupaciones para trazar la ruta, pero no veo que esté en riesgo la exportación del aguacate. Vamos a revisar con detalle qué es lo que hay que cumplir, qué hay de cierto en las razones o criterios que hayan tomado, y le daremos el tratamiento correspondiente".



-La inseguridad es el principal factor, señala EU, se le planteó.



"Sí, lo sé, pero el fenómeno de la inseguridad no solamente lo tenemos nosotros, también lo tienen ellos. Pero lo vamos a revisar con mucho cuidado", respondió Aureoles.