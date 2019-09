Ante delincuentes, se encomiendan a santos en colonia la Madrid en Saltillo

Cada privada al interior de la colonia La Madrid tiene al final de las escalinatas una capilla que resguarda santos y vírgenes, construida con blocks, barandales y vidrios por los propios habitantes pensando que “quienes roban puedan pensarlo dos veces al hacerlo frente a Dios”, pues las condiciones de esta colonia evocan a cometer cualquier delito y el robo de autopartes no para.Capillas pequeñas y grandes, decoradas con azulejos, vidrios y veladoras con vírgenes de todos los tamaños y materiales, son el signo para sus habitantes de la unión como colonia y de la “bendición” de ser protegidos de la inseguridad o hechos violentos.Ahí hacen rosarios y ruegan a los santos proteger a sus familias de la inseguridad que permea en la calle, pues aseguran que aún hay riñas, borrachos en las esquinas, jóvenes que se drogan en la vía pública que al llamar a la policía y desaparecen para después decir “que ahí no pasa nada”, aseguran los colonos.“Cada quien construimos una para comenzar los rosarios ahora en octubre, la mantenemos limpia y poco a poco vamos metiéndole más detalles, todo por la devoción que le tenemos, pero además para que nos cuide y tenerla presente siempre”, comentó Guadalupe Mata, quien construyó una capilla frente a su hogar.» Cabe señalar que cualquier construcción sobre plazas públicas o banquetas sin la regulación que corresponde, está prohibida, sin embargo, esto no ha detenido a los colonos para seguir construyendo capillas miniatura sobre la vía pública.