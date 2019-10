Antes y después: Yo soy Betty, La Fea cumplió 20 años

La exitosa novela colombiana, ayer 25 de octubre cumplió 20 años de la primera emisión, y pese a que se estrenó hace muchos tiempo, no ha parado en seguir ganándose el cariño de las personas que la ve, y ahora más que nunca en su más reciente reestreno en la plataforma de streaming Netflix.El famoso melodrama no solo se sigue transmitiendo no que también continúa rompiendo récords, porque además de haber llegado a más de 180 países, se dobló en 25 idiomas, inspiró más de 20 adaptaciones, ganó como 'Mejor Novela Colombiana del siglo' en los TV Adicto Golden Awards y el Guinness Record's como la telenovela más exitosa de todos los tiempos.La producción creada por Fernando Gaitán, contó con las actuaciones protagónicas de: Ana María Orozco (Beatriz Pinzón) y Jorge Enrique Abello, entre otros famosos que te mostraremos cómo han cambiado estos últimos 20 años.